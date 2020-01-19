Турция собралась выпустить из тюрьмы вора в законе Лавасоглы

Известный грузинский вор в законе Миндия Горадзе, известный в криминальных кругах как Лавасоглы, может выйти из тюрьмы в Турции в феврале: турецкая сторона собирается выпустить его, если Горадзе не согласится принять Грузия. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

В настоящее время Горадзе находится в Турции в экстрадиционном заключении: его задержали в октябре 2018 года в Трабзоне. Криминального авторитета разыскивали власти Грузии по линии Интерпола. По данным турецких СМИ, после того, как вор в законе был задержан, власти страны при помощи дипломатических каналов неоднократно пытались экстрадировать его на родину.

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Однако Грузия до сих пор отказывается принимать Горадзе. Между тем срок экстрадиции вора в законе на родину истекает в феврале 2020 года. Если до этого времени Грузия не согласится принять криминального авторитета, Турция будет вынуждена его освободить.

О том, что Горадзе задержан в Турции, стало известно 25 октября 2018 года. Автомобиль с вором в законе остановили во время полицейского рейда. При обыске машины турецкие полицейские обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие — пистолет и патроны.

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