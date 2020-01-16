Испания решила немедленно выслать переправлявшего в Россию золото вора в законе

Национальная судебная палата Испании приняла решение о немедленной высылке без права возвращения в страну главаря преступной группировки, вора в законе Звиада Дарсадзе, занимавшегося кражами и переправлявшего золото в Россию, и двух его помощников. Об этом сообщает DW.

Такое решение было принято в связи с опасениями, что авторитет, находящийся в предварительном заключении с 2015 года, может вскоре выйти на свободу и вернуться к преступной деятельности.

Дарсадзе в 2005 году был арестован испанской полицией в числе 30 авторитетов российско-грузинской мафии за отмывание денег и другие преступления. Его вместе с подельником вором в законе Шакро Молодым (Захарий Калашов) осудили. Дарсадзе дали тогда 7 лет тюрьмы, но после отбытия наказания испанские власти позволили ему остаться в стране, в отличие от Шакро, который был выслан.

Дарсадзе организовал в Испании преступную группировку, занимавшуюся с 2012-го по 2015 год квартирными кражами в Мадриде и Гвадалахаре. Преступления совершались рядовыми участниками группировки, которые приезжали в Испанию по туристическим визам. Их снабжали жильем, деньгами и инструментами для взлома дверей. Бригады воров по 3-5 человек промышляли в небогатых кварталах, где жилье не охраняется. Домушники выносили деньги и ювелирные изделия.

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Похищенные украшения переплавлялись в золотые слитки, которые преступная группировка переправляла с нарочными в основном в Россию, а также в Грузию и Италию для продажи скупщикам драгметаллов и ювелирам. Добытые в результате краж деньги переводами отправлялись и в Россию через международные фирмы.

По оценке испанского суда, только за полтора года до своего разоблачения в 2015 году банда вывезла из Испании почти 650 тысяч евро. Преступная группировка под предводительством Дарсадзе совершала до 60 процентов всех квартирных краж в Мадриде. 16 января 2020 года 23 члена этой банды были приговорены испанским судом к тюремным срокам от 3 лет до 5 лет 9 месяцев.

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