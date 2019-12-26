Украина передала Испании доверенное лицо Япончика

Украина экстрадировала в Испанию российского вора в законе по кличке Батыр Бухарский. Он находился в международном розыске с 2017 года. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

Имя россиянина, которого передали испанским правоохранительным органам, не сообщается. Известно, что он — гражданин России. Свой «титул» он получил в 1998 году от вора в законе Деда Хасана (Аслана Усояна), долгое время был доверенным лицом другого вора в законе — Япончика (Вячеслава Иванькова).

На территорию Украины задержанный незаконно проник в апреле 2019 года, говорится в сообщении ведомства. Его задержали в Киевской области.

В Испании Батыр Бухарский обвиняется в создании организованной преступной группы с целью отмывания денег, которые легализовались через покупку недвижимости. Ему грозит до 17 лет лишения свободы.

В августе на Украине поймали и депортировали в Израиль основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амоса Дов Сильвера, известного как «король наркоинтернета». При его выдаче Тель-Авиву возникли сложности: преступник сбежал от сотрудника Службы безопасности страны во время досмотра в аэропорту.

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