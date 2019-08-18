Жена «короля наркоинтернета» назвала его благотворителем

Жена основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амоса Дов Сильвера, известного как «король наркоинтернета», рассказала украинскому изданию «Страна.ua», что ее муж помогал больным.

Гали Сильвер утверждает, что площадка по распространению запрещенных веществ Telegrass была создана не с преступными, а с благотворительными целями, и улик против ее мужа нет. Каждый месяц основатель картеля якобы выделял по 50 грамм людям, которые должны были употреблять каннабис по медицинским показаниям.

«Был список людей, которые приходили за помощью, ежемесячно проводили лотерею», — рассказала она.

Израиль разыскивает Сильвера за организацию международного наркокартеля. Его задержали в Киеве в марте текущего года и экстрадировали в Тель-Авив 18 августа. Депортировать подозреваемого удалось со второй попытки: 15 августа он сбежал от сотрудника Службы безопасности Украины, когда тот отвлекся во время досмотра в киевском аэропорту Борисполь. До ареста на Украине Сильвер постоянно проживал в США, опасаясь уголовного преследования в Израиле.

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