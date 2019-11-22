Российский вор в законе стал фигурантом нового дела в Испании

Российский криминальный авторитет Тариел Ониани (Таро) стал фигурантом нового уголовного расследования в Испании. Об этом сообщает «Росбалт».

По данным издания, вор в законе перед освобождением из российской тюрьмы, где он отбывал наказание за похищение и вымогательство, пытался договориться с администрацией об экстрадиции в Грузию, откуда он бы перебрался в Турцию. Таким образом Ониани хотел избежать экстрадиции в Испанию, где против него возбуждено дело об участии в преступном сообществе и в отмывании денег.

Однако решение в отношении Таро принимали спецслужбы и сразу после освобождения его задержали и выдали Испании. Окружение авторитета попыталось сделать все, чтобы обеспечить комфортное пребывание преступника в этой стране. Они также рассчитывали, что Ониани изменят меру пресечения на домашний арест, однако суд постановил оставить его в СИЗО, в настоящий момент авторитет находится в тюрьме Сото-дель-Реаль под усиленным режимом охраны.

Позже суд Барселоны заподозрил Ониани и его окружение в даче взятки делегату правительства Каталонии Эдуардо Планелсу. По версии следствия, чиновник способствовал получению вида на жительство в регионе Ониани и еще одному представителю «русской мафии» Малхасу Тетруашвили.

21 ноября сообщалось, что Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии. Отмечалось, что у местных спецслужб якобы есть правдоподобные доказательства о поддержке Москвой каталонского сепаратизма.

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