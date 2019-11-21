Мир
 
Последние новости
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей
«Ласточки» на МЦК начали ходить чаще 
На Украине задержали россиянина из ИГ
Пассажир самолета спас попутчика с переполненным мочевым пузырем
Россиянин умер в очереди за справкой для водительских прав
Стала известна причина исчезновения российского футболиста
В «Слуге народа» пообещали «как следует трахнуть» коррупционеров
Россия раскрыла причины американских угроз Египту за покупку Су-35
Россия выдвинула Турции условие покупки Су-35
В сети появился удобный способ заработать
Новости партнеров

Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии

Перейти в «Мою Ленту»

Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии. Об этом сообщает El Pais.

По сведениям газеты, у спецслужб есть правдоподобные доказательства о поддержке Москвой каталонского сепаратизма. Речь идет о воинской части №29155, которую американские СМИ называют элитным подразделением, созданным для «проведения скоординированной кампании по дестабилизации Европы».

Испанское издание также упоминает о возможных путешествиях в Барселону перед референдумом о независимости третьего «отравителя» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Дениса Сергеева. Другой эпизод в деле содержит информацию, что эмиссару бывшего главы правительства Каталонии Карлоса Пучдемона якобы обещали публичную декларацию в поддержку независимости единственного президента СССР Михаила Горбачева.

Ранее принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» сообщала, что воинская часть ГРУ 29155 является обычным учебном центром. Она расположена в районе Измайлово на востоке Москвы и с советских времен готовит военных разведчиков. Военнослужащие на краткосрочных курсах отрабатывают навыки в стрелковой подготовке, радиосвязи и других дисциплинах.

В ноябре 2017 года сообщалось, что доказательств кибератаки со стороны России во время кризиса в Каталонии не нашли. Тогда же МИД России назвал обвинения во вмешательстве Москвы в политический процесс в Испании безосновательными.

Каталонский парламент провозгласил независимость от Испании 27 октября 2017 года. Решение было принято путем тайного голосования. Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября того же года, более 90 процентов проголосовавших высказались за выход из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов референдума не признал.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
La Audiencia Nacional investiga los movimientos de espías rusos en Cataluña
Десятки сторонников независимости Каталонии попали в больницы
Появились подробности работы подразделения ГРУ по «дестабилизации Европы»
Стало известно о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию
Россию «уличили» во вмешательстве в дела еще одной страны
Другие материалы рубрики
Мир00:0120 ноября

Судный день в Мекке

40 лет назад мусульмане устроили бойню в святыне. Так зарождался исламский терроризм
16:21Сегодня

Россия раскрыла причины американских угроз Египту за покупку Су-35

14:22Сегодня

Британский принц Эндрю сложил полномочия из-за дружбы с педофилом

12:57Сегодня

Россия предложила план мира между Кореями

Мир00:1018 ноября

Затерянный ад

Американский проповедник увел в джунгли сотни человек и убил их. В нем видели бога
12:48Сегодня

Данные по крушению «Боинга» в Донбассе призвали раскрыть

12:29Сегодня

Раскрыты подробности о личности встретившегося с российским шпионом серба

12:11Сегодня

Трамп написал фамилию Зеленского с двумя ошибками

Мир00:0314 ноября

Кто здесь власть

Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?
11:46Сегодня

Видео с российским шпионом в Сербии опубликовали с 50-й попытки

10:35Сегодня

Голландия перестанет финансировать террористов

10:35Сегодня

Задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России

Россия
Россиянин умер в очереди за справкой для водительских прав
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
Российская школьница впала в кому после спасения из выгребной ямы
В городах России возникли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
Стало известно о неготовности регионов к новому порядку медосмотра водителей
Согласован порядок продажи «красивых» номеров
Россияне покупали их за сотни тысяч рублей. Почему даже теперь они будут доступны не всем
Раскрыты подробности уголовного дела против спасшего сотни детей хирурга
Все материалы
Мир
Россия раскрыла причины американских угроз Египту за покупку Су-35
Судный день в Мекке
40 лет назад мусульмане устроили бойню в святыне. Так зарождался исламский терроризм
Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии
Затерянный ад
Американский проповедник увел в джунгли сотни человек и убил их. В нем видели бога
Британский принц Эндрю сложил полномочия из-за дружбы с педофилом
Кто здесь власть
Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?
Россия предложила план мира между Кореями
Все материалы
Бывший СССР
На Украине задержали россиянина из ИГ
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
В «Слуге народа» пообещали «как следует трахнуть» коррупционеров
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Тимошенко высказалась о снятии антироссийских санкций
«Этот кризис очевиден. Им очень тяжело»
Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?
Пашинян напомнил России о контактах с Третьим рейхом
Все материалы
Экономика
Названы лучшие стиральные машины России
Капитал-шоу
Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?
Подсчитано все золото мира
Владимир БетелинСтрасти по «Корунду»
Для чего академик РАН Владимир Бетелин вовлекает в акционерный конфликт главу «Ростеха»
Швейцарский банк сочли хуже российских
Перестраховались
Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
Мишустин объявил о завершении создания автоматизированной налоговой системы
Все материалы
Силовые структуры
В МВД раскрыли сроки создания киберполиции по борьбе с наркотиками в сети
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
После слов Путина о краже сотен миллионов началась вторая волна расследований
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Появились детали расследования о воровстве на Восточном после критики Путина
Борис Ельцин Царь-пушки
От нагана до катаны: какое оружие дарят российским политикам, чиновникам и бизнесменам
ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей
Все материалы
Наука и техника
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Россия выдвинула Турции условие покупки Су-35
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
Земле предрекли сильнейший метеорный шторм
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
Раскрыта тайна людей с половиной мозга
«Красные и белые не примирятся никогда»
Гражданская война кончилась сто лет назад. Почему она до сих пор разделяет Россию?
Все материалы
Спорт
Пропавший в Турции российский футболист нашелся
Сборная России разгромила Сан-Марино
Отбор на Евро-2020 завершен. Кто сыграет на турнире?
Команда «Формулы-1» провела пит-стоп в невесомости
Владимир Куц«Ставил рекорды — теперь никому не нужен»
Бегун из СССР был звездой мирового спорта. Но стал изгоем и свел счеты с жизнью
Стала известна сумма премиальных сборной России за выход на Евро-2020
Евгения Медведева«Сделать лучше я не могу»
Медведева снова не попала в финал Гран-при. Трусова упала, но все равно победила
Российский боец признался в употреблении допинга
Все материалы
Культура
«Каста» предложила Путину свой гимн России
Главная новая музыка
Рэперша-мем, звезда российского техно и опус от отца трип-хопа
Фанни Ардан назвала доносы основой движения против домогательств
Святая простота
Эта певица рассталась с Робертом Паттинсоном и записала альбом года. Стоит ли ее слушать?
Назван лучший саундтрек десятилетия
Свингеры и свинг
Он застал сексуальную революцию и главных рок-звезд 1960-х. Умер фотограф Терри О'Нилл
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус
Все материалы
Интернет и СМИ
Глава Group-IB прокомментировал «стрельбу по таксистам» у Кремля
«Женственность — это целое искусство»
Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
В Минкомсвязи объяснили призыв Дурова удалять WhatsApp
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
В призыве Дурова удалять WhatsApp нашли скрытый смысл
Пол Джон Ноулз«Через неделю я захотела сбежать от него»
Журналистка в шутку назвала любовника «душителем». Она не знала, что он убил 20 человек
Участников «Своей игры» потребовали дисквалифицировать за безграмотность
Все материалы
Ценности
Женщина вынесла на себе из магазина восемь джинсов и попала на видео
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Ревнивец нашел необычный способ отвадить мужчин от невесты на пляже
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
Захотевшую перещеголять невесту гостью свадьбы раскритиковали
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Эмили Ратаковски выложила фото в купальнике с аксессуаром из 90-х
Все материалы
Путешествия
Пассажир самолета спас попутчика с переполненным мочевым пузырем
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Назван самый выгодный день недели для покупки билетов на самолет
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Влюбленная в самолеты пара устроила свадьбу во время полета
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Пассажир прикинулся пилотом ради комфортных мест в самолете
Все материалы
Из жизни
Агрессивный лебедь едва не утопил пса на глазах у хозяйки
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Бабушка трех внуков похвасталась огромными бицепсами
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Пропавшая кошка нашлась спустя пять лет на другом конце страны
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Кенгуру изуродовал гулявшую с собакой женщину
Все материалы
Первый видеообзор Mercedes-Maybach GLS
Всё, что стоит знать о внедорожнике Maybach — подробное описание и эксклюзивное видео
Внедорожный Maybach: все подробности
В роскошной линейке Mercedes-Benz появился новый внедорожник
Volkswagen Jetta
Мечта таксиста или тизер восьмого Гольфа?
Всё о первом кроссовере Aston Martin
Как DBX собирается конкурировать с Cayenne и Bentayga
В США требуют лишить кроссовер Ford Mach-E названия Mustang
Раскрыт салон обновленной Lada 4x4
Kia адаптировала кроссовер Seltos к тяжёлому бездорожью
Все материалы
Дом
Россиянин захотел обогатиться и сжег семь квартир
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Российский подъезд превратили в тюремную клетку
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
Российских застройщиков заставят продавать жилье с мебелью
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
Кузбасс отстроит дороги за пять миллиардов рублей
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы