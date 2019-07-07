Стало известно о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию

Денис Сергеев, который, предположительно, является сотрудником ГРУ и якобы имеет отношение к отравлению бывшего полковника управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии несколько раз посещал Швейцарию в 2016-2018 годах. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, международной группы журналистов-расследователей Bеllingcat и коллектива расследователей из швейцарской медиагруппы «Tamedia».

Согласно данным журналистов, первый раз Сергеев приехал в Цюрих в ноябре 2016 года, однако цели его визита остались неясны.

Материалы по теме Эффект «Новичка» Россия рискует потерять миллиарды, а Европа — дешевый газ. Все из-за Скрипаля Нашпионил Он предал Россию, а теперь умирает в Британии: как полковник ГРУ стал изменником

Второй раз он приехал в страну в октябре 2017 года, где несколько раз посещал Лозанну из Женевы. В первый визит он посетил район со «множеством государственных лабораторий», во второй — находился вблизи штаб-квартир международных спортивных организаций, Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного спортивного арбитража. В третий раз Сергеев посетил лекцию бывшего американского посла в Швейцарии Сьюзан Левин.

Во время третьего и четвертого визита в Швейцарию Сергеев встретился с двумя другими подозреваемыми в отравлении — Александром Петровым и Русланом Бошировым. Журналисты предполагают, что в ноябре 2017 года они проводили операцию в Женеве. В декабре 2017 года они так же могли встретиться снова.

В пятый раз предполагаемый сотрудник ГРУ вернулся в страну в январе 2018 года, где дважды побывал на лыжном курорте Ле Же.

Материалы по теме В гости к Скрипалю Что делать в Солсбери, если вы не отравитель

О том, что с отравлением Скрипалей связан третий агент российских спецслужб под вымышленным именем Сергей Федотов, британские СМИ сообщили в середине февраля. Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов на самом деле — выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву и назвал имена предполагаемых виновников — Александра Петрова и Руслана Боширова. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



