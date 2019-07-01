Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей

В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте диппредставительства.

В нем отмечается, что проверить информацию совместного расследования телеканала «Би-би-си» и группы Bellingcat не представляется возможным. «Сразу бросается в глаза, что так называемые расследователи, повествуя о передвижениях и телефонных звонках российского гражданина, которого они называют "координатором" событий в Солсбери, не сделали даже малейшей попытки подкрепить свои утверждения материалами, хоть как-то похожими на оригинальные документы», — заявили дипломаты в сообщении. Посольство также отметило, что во многом СМИ призывают верить им на слово.

«Очевидная цель [таких материалов] — поддерживать на плаву тему "причастности России" к инциденту, при этом отвлекая публику от лежащих на поверхности вопросов, на которые у британских властей нет ответов», — подчеркнули в диппредставительстве. Там также особо выделили, что от комментариев по данной публикации отказывается британская полиция.

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28 июня телеканал «Би-би-си» раскрыл подробности пребывания в Лондоне Дениса Сергеева, который, предположительно, является сотрудником ГРУ (ныне — Главное управление Генштаба ВС России). Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом. 3 марта Сергеев находился в центре Лондона и мог встретиться с двумя другими подозреваемыми в отравлении — Александром Петровым и Русланом Бошировым, которые, по информации местной полиции, находились в том же месте.

Из данных биллинга мобильного телефона Сергеева стало известно, что во время поездки в Лондон он звонил только на один телефонный номер, который мог принадлежать его связному в ГРУ.

О том, что с отравлением Скрипалей связан третий агент российских спецслужб под вымышленным именем Сергей Федотов, британские СМИ сообщили в середине февраля. Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов на самом деле — выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву и назвал имена предполагаемых виновников — Александра Петрова и Руслана Боширова. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

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