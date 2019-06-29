Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

«Би-би-си» раскрыло подробности пребывания в Лондоне Дениса Сергеева, который предположительно является сотрудником ГРУ (ныне — Главное управление Генштаба ВС России) и якобы имеет отношение к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году.

По данным издания, Сергеев носит звание генерал-майора. Независимые источники заявили «Би-би-си», что он руководил операцией в Солсбери и связывался с командованием в Москве.

Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом. 3 марта Сергеев находился в центре Лондона и мог встретиться с двум другими подозреваемыми в отравлении — Александром Петровым и Русланом Бошировым, которые, по данным местной полиции, находились в том же месте.

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Из данных биллинга мобильного телефона Сергеева стало известно, что во время поездки в Лондон он звонил только на один телефонный номер, который мог принадлежать его связному в ГРУ. Телефон несколько лет не имел владельца и уникального международного номера для идентификации устройства (IMEI).

О том, что с отравлением Скрипалей связан третий агент российский спецслужб под вымышленным именем Сергей Федотов, британские СМИ сообщили в середине февраля. Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву и назвал имена предполагаемых виновников — Александра Петрова и Руслана Боширова. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

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