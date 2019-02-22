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Третий «отравитель» Скрипалей засветился в документальном фильме

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Британская расследовательская группа The Bellingcat раскрыла подробности поиска третьего подозреваемого по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году, Сергея Федотова. Об этом сказано на ее официальном сайте.

Установление личности вероятного сообщника двух других «отравителей» заняло больше времени, поскольку у расследователей не было его фотографий. Однако The Insider и Bellingcat удалось получить списки пассажиров, вылетавших Лондон 2 марта 2018 года, и узнать дату рождению Федотова.

Расследователи взяли за основу тезис, что сотрудники ГРУ сохраняют многие данные о себе, и нашли человека с такой же датой рождения по одному из адресов, связанных с ведомством. Затем источник предоставил копию фотографии из загранпаспорта Федотова, после чего ее сопоставили с ранее найденными кадрами третьего «отравителя» в документальном фильме про бой за высоту Ослиное Ухо.

Впоследствии профессиональная экспертиза, проведенная профессором Хасаном Югейлом из Центра визуальных вычислений Брэдфордского университета, доказала, что лица на фотографиях совпадают на 78 процентов при необходимых 70-ти.

14 февраля было раскрыто имя третьего подозреваемого по делу Скрипалей. Bellingcat совместно с изданием The Insider, чешским Respekt, а также финской газетой Helsingin Sanomat утверждают, что его настоящее имя — Денис Вячеславович Сергеев. Расследователи пришли к выводу, что новую личность он получил в 2010-м, а паспорт был выдан тем же отделом, который делал документы для двух других подозреваемых в отравлении Скрипалей. Указывается, что под псевдонимом он много раз выезжал за границу, бывал как в Европе, так и в Центральной Азии.

О том, что Федотов — третий агент российских спецслужб, и якобы временно оставался в Великобритании после покушения на Скрипаля, британские СМИ сообщили 6 февраля. Российское посольство в Лондоне назвало эту информацию вбросом спецслужб, который призван отвлечь население от темы выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Скрипали были найдены в бессознательном состоянии 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в причастности к произошедшему Россию, а позже раскрыл имена «отравителей» — Александр Петров и Руслан Боширов. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

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Предыстория: Раскрыто настоящее имя третьего «отравителя» Скрипаля
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