В Кремле прокомментировали связь «дела Скрипалей» с другим отравлением

В Кремле не могут оценить подлинность расследования британской группы Bellingcat и издания The Insider о том, что третий человек, заподозренный в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году, связан с другим отравлением. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь подтвердил, что в Кремле уведомлены об этом расследовании, однако не знают, насколько оно соответствует действительности. «Мы не знаем, на чем основывались составители вот этого доклада, этой информации. Мы не знаем, насколько они компетентны, кто они, и вообще правда ли это все», — подчеркнул он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать новые материалы по «делу Скрипалей».

Песков также задался вопросом о том, почему применение боевого отравляющего вещества в Европе в 2015 году осталось незамеченным, и рассказали о нем только сейчас.

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Ранее авторы Bellingcat и The Insider опубликовали материал, в котором утверждается, что 45-летний Сергей Федотов, якобы связанный с отравлением Скрипалей, посещал Болгарию в те дни в 2015 году, когда произошло покушение на местного предпринимателя Емельяна Гебрева. При этом назад он вылетал не по заранее купленному прямому билету из Бургаса, а через Турцию.

О том, что третий агент российских спецслужб якобы временно остался в Великобритании после покушения, британские СМИ сообщили 6 февраля. Российское посольство в Лондоне назвало эту информацию вбросом британских спецслужб, который призван отвлечь население от темы выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Скрипали были найдены в бессознательном состоянии 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в причастности к произошедшему Россию, а позже раскрыл имена «отравителей» — Александр Петров и Руслан Боширов. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

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