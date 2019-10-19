Десятки сторонников независимости Каталонии попали в больницы

Почти 90 человек пострадали в ходе массовых протестов сторонников независимости Каталонии. Об этом сообщает газета El Pais.

Больше всего пострадавших — около 60 человек — были доставлены в больницы Барселоны. Отмечается, что один человек получил травму лица, у нескольких человек — проблемы с глазами.

Всего в манифестации приняли участие не менее 525 тысяч человек. Арестованы 17 протестующих за подстрекательство к беспорядкам.

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В последние дни в Барселоне проходят акции протеста. Они начались 14 октября после того, как Верховный суд страны признал организаторов референдума о независимости автономии виновными в мятеже и приговорил их к длительным тюремным срокам. Тогда же Испания выдала международный и европейский ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, скрывающегося в Бельгии.

Плебисцит о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017-го. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. После этого Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии и призвал все страны мира признать ее суверенным государством.

Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов этого волеизъявления не признал.

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