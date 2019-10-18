Идеолог независимости Каталонии сдался полиции

Бывший глава правительства Каталонии (автономное сообщество в составе Испании) Карлес Пучдемон явился в управление федеральной полиции в бельгийской столице Брюсселе. Как сообщает телеканал Ln24, политик сделал это по собственному желанию.

Отмечается, что правоохранительные органы его опрашивают, а позднее дело передадут судье. Тот должен будет уведомить Пучдемона о выданном на его имя в Испании ордере на арест. Затем его могут либо взять под стражу на время решения вопроса об экстрадиции, либо отпустить, как это произошло два года назад.

При этом представитель созданного политиком в Бельгии «Совета за республику» подтвердил РИА Новости сообщения о явке Пучдемона в полицию. Отмечается, что он пришел туда с адвокатами.

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В последние дни в Барселоне проходят акции протеста. Они начались 14 октября после того, как Верховный суд страны признал организаторов референдума о независимости автономии виновными в мятеже и приговорил их к длительным тюремным срокам. Тогда же Испания выдала международный и европейский ордер на арест Пучдемона, скрывающегося в Бельгии.

Плебисцит о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017-го. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. После этого Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии и призвал все страны мира признать ее суверенным государством.

Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов этого волеизъявления не признал.

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