Назван предполагаемый заказчик убийства Деда Хасана

Следственный комитет России (СКР) почти раскрыл убийство криминального короля Аслана Усояна (Деда Хасана). Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, на роль заказчика убийства следствие примеряет вора в законе Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский), который считался злейшим врагом Деда Хасана. Эту информацию, как пишет «Росбалт», подтверждают результаты прослушек, официально поступившие из Италии. Карабинеры во время проживания Сухумского в Италии зафиксировали его разговор с находившимся в российской тюрьме Тариелом Ониани (Таро). Первый рассказал о противостоянии с Хасаном, а второй ответил: «Аннулируйте его, и все проблемы исчезнут». Отмечается, что после этого Сухумский занялся организацией покушения на криминального короля.

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Издание добавляет, что раскрыть вероятного заказчика убийства Деда Хасана удалось в ходе расследования деятельности Таганской организованной преступной группировки (ОПГ). Выяснилось, что именно ей принадлежало оружие, из которого был застрелен главный мафиози, — бесшумный автомат «Вал». Этот же автомат использовался в мае 2009 года при расстреле вора в законе Андрея Голубева (Скиф).

Члены ОПГ, по информации «Росбалта», на допросе отмечали, что их лидер Игорь Жирноклеев (Жирный) был крайне экономным человеком, поэтому использованное оружие зачастую приказывал не выбрасывать, а прятать до следующего раза.

Осенью 2010 года Жирный приказал своей бригаде установить наблюдение за Хасаном и выдал им оружие для нападения. Спустя некоторое время криминальный король был тяжело ранен киллером, но выжил. В конце 2012-го история повторилась: по отмашке Жирного группировка начала следить за Хасаном, а в январе из хранилища был извлечен автомат «Вал». Следствие уверено, что киллером являлся на тот момент служащий одного из спецподразделений Украины, специально приглашенный для этой операции в Москву.

Аслан Усоян умер в январе 2013 года в реанимации Боткинской больницы после ранения в голову в центре Москвы. Влияние Хасана распространялось на криминальный мир постсоветского пространства и части Западной Европы. По некоторым данным, он являлся лидером кавказских преступных группировок и одним из самых влиятельных криминальных лидеров и воров в законе России.

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