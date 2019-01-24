Таганских бандитов уличили в причастности к убийству Деда Хасана

Показания против лидеров таганской преступной группировки Игоря Жирноклеева по кличке Жирный и Григория Рабиновича (Гриша Таганский) дали их подручные. Об этом в четверг, 24 января, сообщает «Росбалт».

По данным издания, в числе «стукачей» были и те, кто вел наружное наблюдение за возможными жертвами; в дальнейшем многие из них были убиты. Бандиты рассказали следствию, как Жирноклеев и Рабинович реагировали на получаемые данные и принимали решение о ликвидации неугодных.

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Среди прочего, члены таганской группировки вели слежку за лидером преступного мира России, вором в законе Асланом Усояном, известным в криминальных кругах как Дед Хасан.

Таганские бандиты наблюдали за авторитетом незадолго до того, когда киллер застрелил его 16 января 2013 года у ресторана «Старый Фаэтон» в Москве. После этого между несколькими крупными кланами разразилась масштабная война.

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