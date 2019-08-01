Опубликован список самых роскошных могил воров в законе

«Экспресс-газета» составила список самых роскошных могил, где похоронены криминальные авторитеты из России и стран ближнего зарубежья.

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Туда вошли семь могил: Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский), Вячеслава Иванькова (Япончик), Константина Яковлева (Костя Могила), Тамаза Пипии (Тамаз Сухумский), Хикмета Мамедкули оглы Мухтарова (Хикмет Сабирабадский) и Бориса «Газировка» Чубарова.

Три из семи упомянутых могил находятся в Москве: Дед Хасан и Тамаз Сухумский похоронены на Хованском кладбище, Япончик — на Ваганьковском. Остальных авторитетов похоронили в их родных городах и селах.

Все надгробия украшены мраморными статуями воров в полный рост. На некоторых могилах установлены плиты с эпитафиями в стихах. Точная их стоимость неизвестна, но на памятник Яковлеву было потрачено, по разным оценкам, от 200 до 500 тысяч долларов.

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