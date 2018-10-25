Грузинского вора в законе Лавасоглы задержали в Турции

В Турции задержали грузинского вора в законе Миндию Горадзе по прозвищу Лавасоглы. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает сайт «Новости-Грузия» со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

Как отметили в ведомстве, задержание проходило при участии турецких и грузинских полицейских.

В то же время адвокат Лавасоглы заявил, что пока не может подтвердить задержание своего подзащитного в Турции, поскольку «на данном этапе выясняет информацию».

По некоторым данным, автомобиль с Лавасоглы был задержан во время полицейского рейда. При обыске машины турецкие полицейские обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие — пистолет и патроны.

Газета Yeni Akit отмечает, что Горадзе, вероятнее всего, будет передан Интерполу после завершения допроса и судебного разбирательства в Управлении безопасности провинции Трабзон.

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