Разборка воров в законе попала на видео

Конфликт воров в законе, произошедший 12 августа в турецком городе Хопа, попал на видео. Запись с камеры наблюдения в пятницу, 24 августа, публикует информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм». На кадрах видно, как криминальные авторитеты Миндиея Горадзе (Лавасоглы) и Джейран Кинцурашвили (Хонский) вместе со своими приближенными о чем-то беседуют, после чего разговор на повышенных тонах перерастает в драку.

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