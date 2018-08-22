На Украине задержали одного из главных воров в законе

В Киеве за незаконное пребывание на территории Украины задержан 37-летний уроженец Грузии Ираклий Каличава, известный в криминальных кругах как Ика Сухумский или Хуту. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

По данным издания, у задержанного не оказалось ни гражданства, ни вообще каких-либо документов. Теперь Каличаве грозит депортация из страны. Решается вопрос о помещении криминального авторитета в Черниговский спецприемник для нелегальных мигрантов.

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«Задержание Каличавы проведено сотрудниками недавно созданного на базе бывшего УБОП Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины, в юрисдикцию которого теперь входит борьба с так называемыми ворами в законе», — говорится в сообщении.

Как отмечает «Прайм Крайм», выбор Каличавы в качестве первого объекта преследования нового силового подразделения далеко не случаен. Он является одним из наиболее авторитетных воров в законе, находящихся на территории Украины.

17 августа МВД впервые прокомментировало решение о подготовке к высылке из России криминального авторитета Тариела Мулухова (Ониани), известного как Таро, которого в полиции считают главой одного из крупнейших преступных кланов России.

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