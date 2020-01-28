Члены Таганской ОПГ разговорились о слежке за Дедом Хасаном перед убийством

Члены Таганской организованной преступной группировки (ОПГ) разговорились о слежке за криминальным авторитетом Асланом Усояном (Дед Хасан) накануне его убийства. Об этом стало известно «Росбалту».

Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что в этом году оперативники задержали пятерых человек по делу «таганской группировки». В том числе под стражу попали три члена ОПГ: Борис Третьяк, Юрий Малиновский и Олег Русанов, которые, по словам собеседника, дают наиболее ценные показания.

Так, один из авторитетов Таганской группировки Малиновский начал сотрудничать со следствием. Именно он занимался оперативной работой, прослушкой и наружным наблюдением по приказу лидера ОПГ Игоря Жирноклеева (Жирный). Малиновский раскрыл детали слежки за Усояном по приказу Жирного. Авторитет также уверил, что лидер ОПГ знает заказчика устранения Деда Хасана, однако сам он такой информацией не располагает.

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Жирноклеев дает показания о деятельности группировки в конце 1990-х, а также о других гангстерах того времени. Однако лидер Таганской ОПГ отказывается рассказывать про убийство Деда Хасана, полагая, что в колонии ему за это исполнят «смертный приговор». Источник отметил, что Жирному, возможно, предъявят обвинения более чем в 20 убийствах.

В октябре 2019-го стало известно, что Таганская ОПГ тайно работала на ФСБ и ГРУ в 1990-х годах. Позже в этом месяце был назван предполагаемый заказчик убийства Деда Хасана. На его роль следствие примерило вора в законе Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский), который считался злейшим врагом Деда Хасана.

Аслан Усоян был убит в январе 2013 года в центре Москвы. Влияние Хасана распространялось на криминальный мир постсоветского пространства и части Западной Европы. По некоторым данным, он являлся лидером кавказских преступных группировок и одним из самых влиятельных криминальных лидеров и воров в законе России.

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