Стало известно о тайной работе Таганской ОПГ на ФСБ и ГРУ

Российские спецслужбы в 1990-х годах пользовались услугами Таганской организованной преступной группировки (ОПГ) по наружной слежке и прослушке, поскольку в то время не имели такого технического оснащения, как у бандитов. Соответствующие материалы содержатся в уголовном деле о деятельности лидеров этой ОПГ Игоря Жирноклеева и Григория Рабиновича, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Агентство утверждает, что группировка предоставляла такие услуги Федеральной службе безопасности и Главному управлению Генштаба (более известно под советским названием ГРУ) — органу внешней разведки Минобороны России. Отмечается, что по этому поводу «сейчас идут отдельные разбирательства».

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По информации издания, во время обысков на объектах Таганской ОПГ была изъята аппаратура, сопоставимая по уровню с используемой спецслужбами. В какой период времени и где конкретно проводились эти обыски, не уточняется, но в материале упоминается частный дом в СНТ «Вертолет-1» в Орехово-Зуевском районе Подмосковья, который бандиты использовали как тюрьму и пыточную для своих жертв.

Лидеры Таганской ОПГ Жирноклеев и Рабинович задержаны в январе текущего года. Им предъявили обвинение в организации убийства гендиректора компании «Роспищепром» Валерия Журавлева в 2008 году. По данным «Росбалта», Жирноклеева также пытались допросить об обстоятельствах убийства криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан — как сообщали источники, «таганские» вели слежку за ним и передавали данные Жирноклееву и Рабиновичу, — однако задержанный отказался отвечать на вопросы по этому делу.

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