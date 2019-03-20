Хозяевами крупнейшего тайника с оружием назвали бандитов из Таганской ОПГ

Один из крупнейших арсеналов организованных преступных группировок (ОПГ), обнаруженный в Московской области, мог принадлежать Таганской ОПГ. Об этом в среду, 20 марта, сообщает РЕН ТВ.

Ранее оперативную съемку изъятия оружия и боеприпасов опубликовал Следственный комитет России (СКР). Из тайника среди прочего были изъяты 36 килограммов взрывчатых веществ, 100 единиц огнестрельного оружия различных марок и модификаций, гранаты и запалы к ним, а также более 15 тысяч патронов к различным типам оружия и части к огнестрельному оружию.

По данным РЕН ТВ, тайник нашли в одном из строений на территории военного гарнизона Кубинка, военных проверяют на причастность к его организации. Между тем в пресс-службе Минобороны России «Ленте.ру» сообщили, что тайник не находится на территории военного гарнизона, и военные не имеют к нему никакого отношения.

По предварительным данным, оружейный арсенал принадлежал Таганской ОПГ, при этом часть оружия — в том числе реактивно-пехотные огнеметы «Шмель» — бандиты похитили с военных складов.

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Правоохранительные органы вышли на тайник после ареста нескольких членов Таганской ОПГ. Так, в 2017 году был задержан подозреваемый в убийстве адвоката Натальи Вавилиной — 42-летний Марат Янбухтин. На него завели уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

После ареста предполагаемого киллера были задержаны лидеры таганских бандитов — Игорь Жирноклеев, известный в криминальных кругах как Жирный, и Григорий Рабинович (Гриша Таганский). Их обвинили в организации убийства гендиректора компании «Роспищепром» Валерия Журавлева в 2008 году.

Кроме того, Жирноклеев и Рабинович подозревались в рейдерском захвате универмага «Москва» на Ленинском проспекте. По некоторым данным, местоположение тайника с оружием сотрудникам правоохранительных органов выдал один из членов Таганской ОПГ. 24 января также сообщалось, что подручные Жирноклеева и Рабиновича дали показания на своих боссов.

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