Крупнейший тайник с мешками пистолетов и гранатометов сняли на видео

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Один из крупнейших арсеналов организованной преступной группировки (ОПГ) обнаружен в Московской области. Следственный комитет на своем YouTube-канале опубликовал оперативную съемку изъятия оружия и боеприпасов.

Из тайника изъято 36 килограммов взрывчатых веществ; два самодельных взрывных устройства; 100 единиц огнестрельного оружия различных марок и модификаций: гранатометы («Муха», «Шмель»), автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы (УЗИ, «Витязь», «Скорпион»), пистолеты и револьверы, часть из них с глушителями. Также в схроне были обнаружены гранаты и запалы к ним, более 15 тысяч патронов к различным типам оружия и части к огнестрельному оружию.

Найденные предметы отправлены на экспертизу.

Арсенал был обнаружен в ходе обыска по уголовному делу в отношении участников ОПГ, действовавшей в Московском регионе в 1990-х и 2000-х годах. На ее счету похищения и убийства людей, вымогательства и рейдерские захваты столичных предприятий. В числе фигурантов дела два киллера, работавших на банду.

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