ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейников

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией раскрыли сеть подпольных оружейников. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает пресс-служба ФСБ.

По данным ведомства, в ходе операции удалось пресечь деятельность двух ​нелегальных мастерских, где занимались восстановлением гражданского оружия и изготовлением боеприпасов на продажу. Также в Москве, Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях оперативники задержали организатора криминального бизнеса и часть его сообщников.

У задержанных в ходе обысков обнаружено большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывателей и детонаторов.

По окончании экспертизы изъятых улик будет принято решении о возбуждении уголовных дел.

В 2017 году сообщалось, что в Новосибирске был задержан 50-летний местный житель, подозреваемый в сбыте нелегального оружия. В квартире подозреваемого сыщики обнаружили пистолеты с боеприпасами.

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