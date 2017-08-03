ФСБ нашла нелегальных производителей оружия на Урале и в центре страны

Пресечена деятельность межрегиональной преступной группировки, организовавшей нелегальное производство и сбыт огнестрельного оружия на Урале и в Центральном федеральном округе. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в ФСБ.

«При попытке реализации огнестрельного оружия задержаны с поличным два активных участника указанной преступной группы», — говорится в сообщении ведомства.

По итогам обысков изъяты 22 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства, свыше 150 единиц боеприпасов, значительное количество запасных частей и деталей, а также технологическое оборудование. В частности, при задержании у одного из предполагаемых участников преступной группы изъяты несколько пистолетов.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов.

На видеозаписи, предоставленной ведомством, как передает агентство, в одной из квартир видны немецкая военная форма времен Второй мировой и каски.