Сотрудники ФСБ обнаружили дома у жителя Барнаула кустарную оружейную мастерскую

Видео: 360tv.ru

Житель Барнаула организовал в своей квартире кустарную оружейную мастерскую и небольшой склад готовых к реализации автоматов и пистолетов, а также патронов к ним. Оперативное видео во вторник, 11 апреля, обнародовала пресс-служба управления ФСБ по Алтайскому краю, передает телеканал «360».

Среди прочего у подозреваемого изъяли пистолет-пулемет MP-38, два ТТ, три ПМ, ружье МЦ 21−12, а также другое оружие и почти 700 патронов различного калибра. По версии следствия, владелец кустарной мастерской ремонтировал неисправное оружие и продавал его.