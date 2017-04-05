Полиция начала розыск оставившей в центре Москвы футляр с автоматом бабушки

Московская полиция устанавливает личность пожилой женщины, оставившей на мосту Богдана Хмельницкого футляр, в котором вместо музыкального инструмента хранился автомат Калашникова. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей «Москва».

По его словам, незнакомка в темной одежде и светлой шапке отдала футляр охраннику на мосту, который совершал обход территории, а затем скрылась. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в футляре предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова, с маркировкой НПО «ИЖМАШ». У оружия залит ствол и спилен поршень, указал источник.

8 апреля 2016 года на станции «Достоевская» московского метро полицейские задержали бывшую начальницу склада вооружений СИЗО №2 «Бутырка» с боеприпасами в сумке. По предварительным данным, женщина перевозила в подземке 30 патронов от автомата Калашникова и мелкокалиберного оружия. Задержанная не смогла вразумительно ответить на вопрос, зачем она везла с собой боеприпасы. Установлено, что ее уволили накануне произошедшего.