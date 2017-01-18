В Самаре задержали братьев со складом боеприпасов для поставки на Украину

Правоохранительные органы задержали в Самаре двух братьев, которые могли поставлять оружие на Украину. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости в среду, 18 января.

По версии следствия, задержанные также причастны к изготовлению боевого огнестрельного оружия путем переделки массогабаритных макетов (ММГ).

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Один из задержанных братьев — 59-летний рабочий станции техобслуживания, второй — 52-летний охранник частной компании. В автомобиле Toyota RAV-4, на котором ехали мужчины, оперативники обнаружили нарезное ружье МА-136с с пятью магазинами (аналог автомата Калашникова — прим. «Ленты.ру»), переделанное для ведения автоматического огня.

По информации источника, в квартире одного из задержанных также нашли другое переделанное из ММГ под стрельбу боевыми патронами оружие. Это, в частности, пистолет ТТ с пятью магазинами, шесть револьверов системы «Наган», прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы кустарного изготовления. Были также обнаружены составные части к автомату Калашникова, 563 боеприпаса различного калибра, из них 28 самодельных. Предположительно, самарцы продавали оружие в интернете покупателям на территории России и Украины.