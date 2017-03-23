В Калининграде задержали неонацистов с миной времен Великой Отечественной

Правоохранительные органы задержали в Калининграде активных приверженцев неонацистской идеологии. Об этом в четверг, 23 марта, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Отмечается, что у двух задержанных (1990 и 1996 годов рождения) изъяты 81-миллиметровая мина времен Великой Отечественной войны, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, специальные средства, а также значительный арсенал огнестрельного и холодного оружия.

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Один из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности по нескольким статьям УК РФ. Второй распространял в интернете материалы с призывами к осуществлению террористической деятельности.

По данным фактам возбуждены два уголовных дела. Первое — по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации»), второе — по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору»).

17 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена попытками некоторых стран Европы закрывать глаза на усиливающиеся неонацистские тенденции, считая подобное потворство позорным для ЕС и НАТО.