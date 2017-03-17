Лавров окрестил молчанием ягнят позицию Евросоюза по акциям неонацистов

Москва обеспокоена попытками некоторых стран Европы закрывать глаза на усиливающиеся неонацистские тенденции, считая подобное потворство позорным для ЕС и НАТО. Такую позицию в пятницу, 17 марта, высказал глава МИД России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«На фоне известных причитаний об угрозах либеральным европейским ценностям мы наблюдаем так называемое "молчание ягнят" в связи с регулярной поддержкой маршей неонацистов в Латвии», — отметил министр.

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Также он указал, что Европа потворствует систематическим актам вандализма в отношении памятников павшим во время Второй мировой войны. «Это позор для Евросоюза и НАТО, это действия, которые попустительствуют оскорблению памяти миллионов погибших, игнорируют решения Нюрнбергского трибунала», — считает Лавров.

Накануне в Риге прошел марш памяти латвийским легионерам СС. В этот день официальные мероприятия традиционно проходят в центре столицы, а также в пригородном селе Лестене, где находится братское кладбище легионеров. В тот же день полиция задержала двух молодых людей, которые выкрикивали лозунги: «Фашизм не пройдет!» и «Позор Латвии!».