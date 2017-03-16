В Риге молодых людей задержали за выкрики «Фашизм не пройдет!»

Видео: rus.delfi.lv

В Риге у памятника Свободы полиция задержала двух молодых людей, которые выкрикивали лозунги: «Фашизм не пройдет!» и «Позор Латвии!». В это же время в центре города проходил марш памяти легионеров СС. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает портал Delfi.

Начальник полиции охраны порядка Артис Велшс заявил, что всего в ходе мероприятия были задержаны и доставлены в участок пять человек. Велшс назвал прошедший марш самым спокойным за последние годы.

День памяти латышских легионеров в честь формирования, входившего в состав войск СС, отмечается 16 марта. В этот день официальные мероприятия традиционно проходят в центре Риги, а также в пригородном селе Лестене, где находится братское кладбище легионеров.