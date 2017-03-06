В Риге отказались запрещать мероприятия в День легионеров СС

Исполнительный директор Риги Юрис Радзевичс заявил, что ни одно из мероприятий, которые планируется провести в городе в День памяти латышских легионеров СС, не будет запрещено. Об этом в понедельник, 6 марта, он сказал журналистам, передает портал Delfi.lv.

Отмечается, что 16 марта в центре латвийской столицы состоится шествие националистов из организации Daugavas Vanagi («Ястребы Даугавы»), свои акции также проведут Латвийский антинацистский комитет и группа «В поддержку национальных воинов».

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16 марта 2016-го мэр Риги Нил Ушаков поблагодарил горожан за то, что с каждым годом число желающих принять участие в марше легионеров СС уменьшается. Он подчеркнул, что в мероприятии приняли участие около 800-900 человек, в то время как в 2015 году было около тысячи участников, в 2014-м — полторы тысячи, а в 2013-м — три тысячи. Всего в Риге проживает 700 тысяч человек, подчеркнул мэр латвийской столицы.

День памяти латышских легионеров в честь формирования, входившего в состав войск СС, был учрежден в Латвии в 2008 году. В этот день официальные мероприятия традиционно проходят в центре Риги, а также в пригородном селе Лестене, где находится братское кладбище легионеров.

В рядах Латышского легиона, входившего в состав войск СС, служило около 150 тысяч человек. В настоящее время в Латвии проживают несколько десятков бывших эсэсовцев.