В Германии арестован второй участник группы неонацистов

Немецкие власти выдали ордер на арест второго участника группы неонацистов, состоявшей из шести человек. Об этом сообщает Spiegel Online.

Задержания и обыски были проведены 25 января в шести федеральных землях — Баден-Вюртемберг, Берлин, Бранденбург, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц и Саксония-Анхальт.

В ходе рейдов полицейские изъяли у подозреваемых большое количество оружия и взрывчатки.

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Немецкие власти считают, что экстремисты готовили нападения на евреев, центры размещения беженцев, полицейские участки. Им также может быть предъявлено обвинение в подготовке государственного переворота. Задержанные считают себя «гражданами рейха», не признают существования ФРГ и заявляют, что Германская империя продолжает существовать.

В связи с задержанием членов группировки министр юстиции страны Хейко Маас предупредил об увеличении количества экстремистских сообществ в стране. По его словам, крайне-правых радикальных объединений в ФРГ становится все больше и они стремятся к созданию разветвленных сетей.

Германская империя — принятое в российской историографии название немецкого государства в 1871-1918 годах.

