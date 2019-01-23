ФСБ нашла у подпольных оружейников реактивный огнемет

ФСБ задержала в 32 регионах России 86 человек, причастных к нелегальному изготовлению оружия и его сбыту. Об этом в среду, 23 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным СМИ, в операции также приняли участие МВД и Росгвардия. Всего удалось ликвидировать девять подпольных мастерских, где в ходе задержания подозреваемых изъяли 197 единиц огнестрельного оружия, реактивный огнемет, два ручных противотанковых гранатомета,11 гранат и 33 килограмма взрывчатки и прочие боеприпасы.

В ближайшее время будет проведена экспертиза изъятого оружия, также будет принято решение о возбуждении уголовных дел.

17 декабря 2018 года сообщалось, что ФСБ совместно с МВД и Росгвардией раскрыла сеть подпольных оружейников.По данным ведомства, в ходе операции удалось пресечь деятельность двух ​нелегальных мастерских, где занимались восстановлением гражданского оружия и изготовлением боеприпасов на продажу. Также в ходе обысков было обнаружено большое количество взрывных устройств, взрывателей и детонаторов.

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