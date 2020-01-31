Полковника МВД арестовали за взятку от вора в законе Мирона

Полковника МВД Евгения Кузина, заместителя начальника управления по раскрытию преступлений, вызвавших общественный резонанс, Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России, арестовали по обвинению в вымогательстве крупной взятки. Об этом в пятницу, 31 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Вместе с Кузиным арестован бывший сотрудник ФСБ Игорь Фролов, которому суд предъявил обвинение в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Их обоих заключили под стражу до 29 марта.

По данным источника «Ленты.ру», Кузин пытался получить взятку в размере 25 миллионов рублей от вора в законе Дмитрия Чантурии (Мирон). Криминальный авторитет хотел добиться прекращения в отношении него проверки по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

По статье о получении взятки также обвиняется Олег Огаев — заместитель руководителя отдела по борьбе с тяжкими имущественными преступлениями, совершенными в составе группы, ГУУР МВД России.

По версии следствия, посредником между полицейскими и вором в законе выступал бывший сотрудник ФСБ России Игорь Фролов, который, по некоторым данным, мог работать на службу безопасности авторитета Мирона.

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