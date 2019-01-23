ФСБ пришла с обысками к украинским боевикам

Сотрудники ФСБ проводят обыски у двух жителей Крыма, входивших, предположительно, в националистический крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Оперативно-разыскные мероприятия проходят по месту регистрации и проживания подозреваемых.

По данным ФСБ, эти граждане являются участниками незаконного вооруженного формирования (НВФ), действующего в приграничных районах Херсонской области Украины.

Уголовные дела возбуждены по статье 208 УК РФ («Организация НВФ или участие в нем»).

Прокуратура Крыма заочно обвинила организатора блокады Крыма бизнесмена Ленура Ислямова в создании вооруженного формирования у границ России. Он ранее провозгласил создание в Херсонской области Украины крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана.

Подразделение появилось в 2016 году при поддержке запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа». В его ряды вступили участники блокады Крыма, устроенной активистами меджлиса в 2015 году.

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