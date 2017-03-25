Главными навыками бойцов батальона Ислямова назвали рисование мелками и фотошоп

Основными боевыми акциями так называемого батальона имени Номана Челебиджихана является использование фотошопа, раскрашивание краской и мелками асфальта, а также объектов городской инфраструктуры. Так вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский прокомментировал «Ленте.ру» в субботу, 25 марта, заявления одного из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ленура Ислямова.

«Теперь я понял, для каких героических дел был создан батальон Ислямова! Они научились работать в фотошопе, а также освоили трафаретное нанесение краски», — сказал Полонский.

Крымский вице-премьер предположил, что «следующими "великими победами" перебежчиков во главе с Ислямовым будут рисование голубым и желтым мелками на асфальте ночью». «Кульминацией же должен стать коллективный прыжок в шароварах без парашютов с построенной недавно трансляционной вышки», — высказал мнение Полонский.

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Ранее в этот день Ислямов опубликовал в социальной сети фото украинского флага, вывешенного в Симферополе. На снимках были также запечатлены надписи на объектах городской инфраструктуры, выполненные желтым и голубым цветами с помощью трафарета

В июне 2016-го добровольцы из так называемого крымско-татарского батальона Номана Челебиджихана запустили в сторону Крыма шары цветов украинского флага с надписями. Таким образом, по словам Ислямова, добровольцы психологически воздействовали на российские власти.