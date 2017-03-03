В Крыму рассказали о склонности украинских чиновников к самобичеванию

Обвинения Киевом крымских чиновников и депутатов Госдумы в преследованиях журналистов на полуострове свидетельствуют об обратном — эффективной работе правительства региона в создании условий для настоящей свободы слова. Так вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский в пятницу, 3 марта, прокомментировал «Ленте.ру» высказывания представителя Министерства информационной политики Украины.

По словам Полонского, «все сказанное чиновниками на Украине надо читать наоборот». «У чиновников в этой стране все происходит наоборот, через самобичевание и обвинение. Так что внесение в списки — это высочайшая оценка нашей работы», — подчеркнул вице-премьер.

Он также отметил отсутствие практического смысла в подобной деятельности украинских чиновников. «Вместо того чтобы переводить свои леса хоть на что-то толковое, они переводят их на производство бумаги, на которой пишут такие глупости», — высказал мнение Полонский.

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Ранее 3 марта Мининформполитики Украины сообщило о введении персональных санкций против чиновников Крыма и депутатов Госдумы. Ведомство обвинило их в «удушении свободы слова» в регионе.

В число тех, кто преследовал журналистов, в Киеве включили главу Республики Крым (РК) Сергея Аксенова, министра внутренних дел РК Сергея Абисова, депутата Госдумы Наталью Поклонскую, Полонского и других. Всего в список попали более 60 человек.

Крым воссоединился с Россией по итогам прошедшего в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты голосования. В Москве отмечают, что вхождение полуострова в состав РФ соответствовало нормам международного права. Кроме того, российские власти неоднократно называли вопрос о принадлежности полуострова закрытым.