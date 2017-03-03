В Киеве заявили о введении санкций против «душителей свободы слова» в Крыму

Министерство информационной политики Украины сообщило о введении персональных санкций против чиновников Крыма и депутатов Госдумы, которых украинские власти обвиняют в «удушении свободы слова» на полуострове. Об этом на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 3 марта, заявили советник министра Юлия Каздобина и правозащитник Татьяна Печончик, сообщает «Укринформ».

К числу тех, кто «преследовал журналистов, душил и продолжает душить свободу слова на полуострове», они отнесли главу Республики Крым (РК) Сергея Аксенова, министра внутренних дел РК Сергея Абисова, депутата Госдумы Наталью Поклонскую, крымского вице-премьера Дмитрия Полонского и других. Всего в список включены более 60 человек.

Каздобина отметила, что против этих лиц будут возбуждены уголовные дела и введены персональные санкции.

2 февраля сообщалось, что кабинет министров Украины одобрил законопроект о предоставлении ему права ликвидировать ведомства в Крыму. В сентябре 2016-го МИД Украины осудил проведение выборов в нижнюю палату российского парламента на территории полуострова. В Раде было зарегистрирован документ о признании выборов в Госдуму нелегитимными из-за голосования в Крыму.

Крым вошел в состав России после прошедшего в марте 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве утверждают, что процедура соответствовала нормам международного права. Кроме того, российские власти неоднократно называли вопрос о принадлежности полуострова закрытым.