В Киеве анонсировали вещание нескольких медиа на Крым

Украина предоставила право на вещание на территорию Крыма нескольким украинским медиаресурсам, которые уже готовятся к запуску трансляции. Об этом в интервью интернет-изданию «Цензор.нет» рассказал министр информационной политики Украины Юрий Стець.

«И есть документальные свидетельства того, что на северных территориях Крыма можно слушать (и слышать) украинское радио. Чего не было даже во времена [Крыма в составе Украины)», — сказал Стець.

По его словам, министерство «может гордиться десятками передатчиков, которых не было на Украине и которые мы вымолили (по цене один евро за штуку) у наших партнеров, чего никто до нас тоже не делал».

Стець утверждает, что с помощью башни на горе Карачун удалось запустить трансляцию украинского радио на Горловку и часть Донецкой области (территории, подконтрольные самопровозглашенной Донецкой народной республике). «В этом году запланирована (и мы этим занимаемся) установка вышки в Луганской области. Стоит она один доллар, ее передали наши партнеры из США. Что, к слову, без министерства также было бы невозможно», — признал он.

Помимо этого, министр рассказал о планах установить в Покровске (бывший Красноармейск, на территории, подконтрольной Киеву) вышку, «которая покроет Донецк».

Ранее член Нацсовета по телерадиовещанию Украины Сергей Костинский заявил о том, что две украинские радиостанции— «Украинское Радио» и Meydan Radiosı — начали вещать в северной и центральной части Крыма.

25 января в Киеве сообщили, что в поселке Чонгар Херсонской области на границе с Крымом была достроена 150-метровая вышка, с помощью которой украинские ТВ и радио будут вещать на территории полуострова. Ее строительство велось два месяца.

Возведение башни началось в начале декабря 2016-го. Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский тогда заявил, что конструкцию будет удобно использовать в качестве виселицы.