Уловившего украинские радиочастоты в Крыму чиновника из Киева направили к лору

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский отреагировал на заявление члена Нацсовета по телерадиовещанию Украины Сергея Костинского о том, что на полуострове начало вещать украинское радио. В комментарии «Ленте.ру» Полонский рекомендовал киевскому чиновнику обратиться к врачу.

По его словам, «сложно сказать, какое радио в воображаемом им Крыму слушает член нацсовета по телерадиовещанию и слышит ли это радио кто-либо еще».

«Крымчане же слушают те российские радиостанции, которые имеют права на вещание на территории полуострова, в том числе и крымское радио. И если раньше я бы уверенно отправил этого члена к психиатру, то теперь могу лишь порекомендовать обратиться к отоларингологу», — подчеркнул вице-премьер.

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Ранее в четверг Костинский сообщил, что с началом работы Чонгарской вышки «уже сейчас в Крыму можно слушать "Украинское Радио" на 100.7 и Meydan Radiosı на 101.4 и 90.8». По его утверждению, вещание осуществляется в центральных и северных районах российского региона.

25 января украинские власти заявили, что в поселке Чонгар Херсонской области на границе с Крымом была достроена 150-метровая телерадиокоммуникационная вышка, предназначенная для передачи сигнала на полуостров.

Возводить объект начали в декабре 2016-го. В Крыму тогда отметили, что конструкцию будет удобно использовать в качестве виселицы, когда «украинский народ очнется».