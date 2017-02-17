Заявление Киева о вещании украинского радио в Крыму объяснили галлюцинациями

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. Об этом он сказал в комментарии «Ленте.ру» в пятницу, 17 февраля.

«У них слуховые галлюцинации. Раньше голоса слышали только в Нацсовете по телерадиовещанию Украины, теперь к ним добавился господин Стець (министр информполитики Украины — прим. «Ленты.ру»). На территории Крыма слушают те радиостанции, которые имеют право вещать на территории России», — отметил Полонский.

Крымский вице-премьер также подчеркнул, что жители российского региона не будут воспринимать «вещание, которое, как уверяют в Киеве, ведется на украинском языке». «Теперь Стецю и его подельникам надо молиться, чтобы правоохранительные органы его не "приняли" за то, что эффекта его работа (по организации пропагандистского вещания на Крым — прим. «Ленты.ру») не возымела», — добавил Полонский.

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Ранее в пятницу глава министерства информационной политики Украины Юрий Стець заявил, что у него «есть документальные свидетельства того, что на северных территориях Крыма можно слушать (и слышать) украинское радио». Этого, по словам чиновникам, не было даже тогда, когда полуостров находился под контролем Киева.

9 февраля член Национального совета по телерадиовещанию Украины Сергей Костинский рассказал, что «уже сейчас в Крыму можно слушать «Украинское Радио» на 100.7 и Meydan Radiosı на 101.4 и 90.8». По его утверждению, вещание осуществляется в центральных и северных районах российского региона.

В январе в Херсонской области на границе с Крымом была достроена 150-метровая телерадиокоммуникационная вышка, с помощью которой украинские телеканалы и радиостанции якобы будут вещать на территории полуострова.