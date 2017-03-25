Бывший СССР
 

Ислямов сообщил о вывешенном над Симферополем украинском флаге

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Фотография украинского флага в окрестностях Симферополя
Фотография украинского флага в окрестностях Симферополя

Координатор блокады Крыма Ленур Ислямов заявил, что над Симферополем неизвестные вывесили украинский флаг. Об этом он в субботу, 25 марта, сообщил на своей странице в Facebook.

«Над Ак-Мечетью (Симферополь) вывесили украинский флаг сегодня!» — подписал Ислямов опубликованные в соцсети фотографии. В комментариях один из пользователей выразил надежду, что «скоро весь Крым будет в украинских флагах».

В сентябре 2016-го два бойца украинского батальона имени Номана Челебиджихана, который сформировал Ислямов, сдались российским властям в Крыму. Они рассказали, что эта вооруженная группировка планировала диверсии на Запорожской АЭС и Каховском водохранилище для давления на Киев.

Ислямов вместе с лидерами запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефатом Чубаровым и Мустафой Джемилевым в сентябре 2015 года объявили о начале продовольственной блокады Крыма. Совместно с боевиками запрещенной в России группировки «Правый сектор» активисты меджлиса перекрыли поставки украинских товаров на полуостров.

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