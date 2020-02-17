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Сотрудники ФСБ задержали бойца украинского вооруженного батальона

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В Крыму сотрудники ФСБ задержали участника украинского националистического батальона. Об этом информагентству «КрымИнформ» сообщили в пресс-службе управления ведомства на полуострове.

Житель Черноморского района Крыма подозревается в причастности к деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ), действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.

По решению суда мужчина взят под стражу.

По данным ФСБ, подозреваемый летом 2016 года уехал на Украину, где вступил в ряды так называемого «крымско-татарского добровольческого батальона имени Челебиджихана». После возвращения на полуостров крымчанин не обратился в правоохранительные органы с заявлением о добровольном прекращении своего участия в НВФ, тем самым продолжив свою преступную деятельность.

Нацбатальон имени Номана Челебиджихана организовал бизнесмен Ленур Ислямов, ответственный за блокаду Крыма. В 2014 году он занимал должность вице-премьера правительства полуострова, а затем бежал на Украину.

Российские власти заочно обвиняют Ислямова в создании НВФ.

В январе 2019 года ФСБ задержала личного охранника бизнесмена.

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