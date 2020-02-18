Главный киберпреступник мира раскрыл генпрокурору сделку офицера ФСБ с ФБР

Основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский, которого США считают одним из главных киберпреступников мира, направил обращение генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой о пересмотре приговора. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Генриха Падву.

По данным издания, в своем письме Врублевский указывает на вновь открывшиеся обстоятельства по уголовному делу о DDoS-атаке на платежную систему Assist в 2010 году, за которую он был осужден в 2013 году Тушинским судом Москвы на 2,5 года лишения свободы. В своем обращении бизнесмен раскрыл сделку офицера российских спецслужб с американцами.

Врублевский считает, что его дело было сфабриковано полковником ФСБ Сергеем Михайловым, который затем передал все оперативные материалы ФБР, рассчитывая получить за них 10 миллионов долларов. Но чекиста разоблачили и осудили за госизмену на 22 года.

В своем обращении он просит генпрокурора возобновить расследование его дела, проверить действия Михайлова, который вел следственные мероприятия, а затем полученные материалы с заключением прокурорской проверки направить в судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда для отмены приговора как незаконного.

Врублевский указывал, что ранее сообщал в службу собственной безопасности ФСБ о том, что Михайлов работает на ФБР, но ему «тогда не поверили». А после этого чекист стал ему мстить. По словам основателя Chronopay, судимость мешает его бизнесу и затрудняет получение виз.

На основании материалов о причастности Врублевского к хакерской атаке США причислили его к основным киберпреступникам мира, уточняет «Коммерсантъ».

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