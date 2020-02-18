Раскрыты личности готовивших теракты крымских подростков

Один из готовивших теракты в Крыму подростков до задержания находился в так называемой «зоне риска» из-за записей в социальных сетях. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным источника канала, в 2018 году со школьником, которому тогда было 13 лет, проводили профилактическую беседу из-за фашистских символов на его странице и обсуждения взрывчатки в чатах. Но он не отказался от своих идей и после беседы вступил в интернет-сообщество неонацистов.

Telegram-канал Mash раскрывает личность второго подростка: ему 17 лет, он учится в Керченском морском техническом колледже.

18 февраля стало известно о задержании двух подростков за подготовку терактов в образовательных учреждениях Керчи. По данным ФСБ, у задержанных 2003 и 2004 годов рождения при обысках изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, купленные в интернете.

Один из задержанных подростков рассказал сотрудникам спецслужб, что они с приятелем тренировались убивать на животных и издевались над котами. Одного из них подростки подожгли растворителем.

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