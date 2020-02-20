Россиянин решил устроить теракт в собственной школе

Житель Хабаровска был приговорен к восьми годам лишения свободы за планирование теракта в школе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Хабаровскому краю.

Сотрудникам УФСБ удалось выявить намерения 19-летнего россиянина совершить вооруженное нападение на школу №30 в Хабаровске, его задержали и арестовали. Как отмечается, молодой человек был выпускником этого учебного заведения. В ходе обыска были обнаружены и изъяты листовки запрещенной в России экстремистской организации. Также были найдены символика «школьной стрельбы» (school shooting), поясная разгрузка для переноски боеприпасов, охотничье ружье и патроны.

Хабаровчанин пытался приобрести оружие законным путем, оформив медицинские справки и записавшись через Госуслуги на получение лицензии на охотничье оружие, а также незаконным путем через интернет.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Террористический акт». Суд приговорил россиянина к восьми годам лишения свободы. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в интернете в течение трех лет после освобождения.

18 февраля стало известно, что двое подростков из Керчи были задержаны за подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Крыма. По информации ФСБ, у задержанных 2003 и 2004 годов рождения при обысках изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, а также компоненты для изготовления взрывчатых веществ, купленные в интернете.

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