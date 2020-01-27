ФСБ предотвратила теракт в российской школе

В Костроме оперативники ФСБ предотвратили теракт в одной из школ: они установили личности трех подростков, которые вынашивали идею расстрела в образовательном учреждении. Об этом в понедельник, 27 января, сообщается на сайте управления МВД по региону.

Сотрудники управления МВД совместно с управлением ФСБ получили информацию о 15-летнем подростке, который у себя на странице в социальной сети размещал запрещенные материалы.

По данным ведомства, подросток собрал группу единомышленников из своих одноклассников. Они всерьез обсуждали расстрел в своей собственной школе и даже планировали купить дробовики для «кровавой мести» своим обидчикам. Кроме того, школьники стреляли в гараже из пневматического пистолета для оттачивания своих боевых навыков.

Силовики взяли семьи подростков на особый контроль, с ними проведены профилактические беседы.

23 января сообщалось, что в Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе. По некоторым данным, школьники планировали устроить взрыв в столовой, а затем расстрелять выбегающих из пневматического ружья, забрасывая бутылками с зажигательной смесью.

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