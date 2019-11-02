Подросток захотел убить сотрудника школы и попытался нанять киллера в Instagram

В американском штате Флорида полиция задержала школьника за попытку нанять снайпера для убийства одного из сотрудников учебного заведения. Об этом сообщает телеканал Fox.

Задержанным оказался 18-летний Фивей Николас Годфри. Он использовал Instagram-аккаунт под названием «фан-клуб Фивей» для отправки сообщения другому учащемуся в школе. В нем он говорил, что ему «нужен человек, который мог бы убить кое-кого». Он также уточнял, что это не шутка и убийство должно произойти как можно скорее. Потенциальному киллеру сотрудника школы ученик был готов заплатить сто тысяч долларов.

Полиция вычислила злоумышленника через его IP-адрес в Instagram. Задержанный утверждает, что отправленные им сообщения были шуткой, тем не менее его обвинили по статье о подстрекательстве к убийству.

В 2018 году в Джексонвилле (штат Флорида) во время кибертурнира по игре Madden NFL произошла массовая стрельба. Позже выяснилось, что преступление совершил геймер, который, проиграв, выхватил огнестрельное оружие и начал целиться в жертв, после чего покончил с собой. В результате происшествия погибли три человека.

Годом ранее во Флориде полиция задержала двоих подростков, которые, предположительно, собирались устроить стрельбу в школе, где они учатся. Во время допроса ученики 13 и 14 лет упоминали стрельбу в школе города Колумбайна, штат Колорадо, где в апреле 1999 года двое подростков расстреляли 12 сверстников и учителя, а после покончили с собой.

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