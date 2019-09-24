Массовое убийство в российской школе предупредили с помощью соцсетей

Узнать о подготовке массового убийства в кировской школе удалось благодаря публикациям в соцсетях. Об этом заявил уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин, передает РИА Новости.
«Насколько нам известно, были моменты в соцсетях», — сказал омбудсмен. Он отметил, что ситуация была «близка к очевидной». При этом Шабардин посоветовал обращаться в МВД за информацией, «как, чем и что» собирался сделать подросток, планировавший преступление.
По данным Telegram-канала Baza, 19 сентября ученик кировской школы начал отправлять в школьный чат во «ВКонтакте» фотографии с расстрела в школе Колумбайн и Политехническом колледже в Керчи. Подросток также предупредил своих одноклассников, чтобы те не ходили в школу, поскольку он хочет устроить теракт. Одна из школьниц рассказала о сообщениях директору, в тот же вечер злоумышленника задержали.
Ранее замначальника управления по противодействию экстремизму МВД Владимир Макаров рассказал, что сотрудники подразделения в сентябре предотвратили массовое убийство в одной из школ Кирова, а также задержали подростка, который его планировал. По словам Макарова, задержанный интересовался темой школьного насилия. Он рассказал, что подросток хотел использовать холодное оружие и самодельные бомбы.